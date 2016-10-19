2016年(平成28年)10月31日(月)
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富山
県功労４１人１０団体 リオで「金」輩出など功績
教育や産業経済、スポーツ、厚生など各分野での功績をたたえる本年度の県功労表彰を受ける個人四十一人と十団体が決まった。
スポーツでは、リオデジャネイロ五輪で金メダリストを輩出した県柔道連盟と県レスリング協会の二団体のほか、国体のウエートリフティング競技で三連覇した日本大四年押田真さん（２２）＝富山市、世界相撲選手権大会個人重量級二位の拓殖大三年黒川宏次朗さん（２１）＝高岡市＝ら六個人。
また、一九六五年以来五十一年間にわたって、朝日岳方面山岳遭難対策協議会山岳救助隊長などとして、遭難者の捜索救助や遭難事故の未然防止に尽くしている朝日町の広田隆夫さん（７３）が人命救助分野で選ばれた。
表彰式は十一月一日午前十一時から、県庁で行われる。 （伊勢村優樹）
受賞したのは次の皆さん。＝顔写真は五十音順
◇地方自治
五十里隆章（７４）＝元入善町議会議長 入善町
中谷延之（７６）＝元宇奈月町長 黒部市
松木俊一（６９）＝元氷見市議会副議長 氷見市
◇県民生活
池田義輝（７１）＝県交通安全協会富山南支部名誉会長・理事 富山市
太田豊（７８）＝少年補導員元射水地区少年補導員連絡協議会副会長 射水市
藤元富雄（７８）＝交通指導員高岡市交通指導員連絡協議会副会長 射水市
松浦均（６６）＝元県生活協同組合連合会会長理事・代表理事 富山市
◇教育
上田雅裕（６０）＝学校法人鷹寺学園理事長 射水市
加藤昌弘（６５）＝元公立中学校長 黒部市
毛利みち代（６７）＝元公立特別支援学校長 富山市
山田祐司（６４）＝公立学校医元富山市医師会副会長 富山市
山本なつみ（６６）＝元県教育委員会生涯学習・文化財室長 滑川市
米山俊夫（６６）＝公立学校歯科医元魚津市歯科医師会会長 魚津市
◇スポーツ
大井克彦（７５）＝県クレー射撃協会会長 富山市
押田真（２２）＝日本大四年国体ウエートリフティング競技三年連続優勝 富山市
金子龍一（６４）＝富山高等専門学校陸上競技部顧問 上市町
栗山咲樹（２０）＝富山国際大三年全日本軽量級選手権大会女子シングルスカル一位 富山市
黒川宏次朗（２１）＝拓殖大三年世界相撲選手権大会個人重量級二位 高岡市
堀内誠（６７）＝県馬術連盟副会長 滑川市
県柔道連盟＝富山市 橘川謙三会長
県レスリング協会＝滑川市 平井芳一会長
◇産業経済
川端康夫（６４）＝黒部商工会議所会頭 黒部市
川村人志（７４）＝高岡商工会議所会頭 東京都世田谷区
桜井光雄（７０）＝元県瓦工事業協同組合理事長 南砺市
嶋安夫（７０）＝元伝統工芸高岡銅器振興協同組合理事長 高岡市
武田頴樹（７０）＝県農業共済組合専務理事 立山町
田中良一（６７）＝元県水産物商業協同組合連合会副会長 黒部市
幅田隆（８７）＝小矢部川上流用水土地改良区理事長 南砺市
山本隆（６７）＝県建設業協会副会長 高岡市
米沢博孝（７３）＝県内水面漁業協同組合連合会代表理事会長 南砺市
米山農産＝入善町 米山義隆代表取締役
◇科学・文化
北博通（７６）＝元越中五箇山菅沼集落保存顕彰会会長 南砺市
広沢勲（６０）＝県発明協会常任理事 滑川市
松下正樹（６３）＝合唱指導者県合唱連盟理事長 立山町
水口香魚（７４）＝書家元県書道連盟委員長 魚津市
山本清（６８）＝工芸作家元県工芸作家連盟委員長 富山市
とやまこども芸術活動支援協議会＝富山市 山辺知代代表
◇厚生
小中栄一（６２）＝県聴覚障害者協会理事 富山市
高倉進（７８）＝県麺類飲食業生活衛生同業組合理事長 高岡市
田中雅子（６８）＝県介護福祉士会代表理事 入善町
県母子保健推進員連絡協議会＝富山市 舘内敬子会長
◇技能・職能
高桑良昭（６３）＝井波彫刻木彫刻工元井波彫刻協同組合理事長 南砺市
◇環境
原稔（７２）＝元県環境審議会委員 富山市
前田幹男（７２）＝花と緑の銀行入善支店椚山地方銀行頭取 入善町
湯浅純孝（７５）＝県環境審議会委員 富山市
七村郷Ｖセブン委員会＝南砺市 前川哲郎会長
船峅花と緑の活動推進協議会＝富山市 中田一夫代表
◇人命救助
広田隆夫（７３）＝朝日岳方面山岳遭難対策協議会山岳救助隊長 朝日町
◇ボランティア
愛宕ボランティア＝富山市 高田由美子代表
人形劇団どんぐりコロコロ＝高岡市 谷口かよ子代表
みゅーじっくセラピー＝砺波市 水上律子会長
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