2016年(平成28年)9月3日(土)
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富山
砺波平野など断層調査 県補正予算案 地震防災 拡充図る
県は二日、一般会計で九十七億五千四百万円を追加する九月補正予算案を発表した。本年度累計は五千六百七十九億七千二十万円となる。県内などで発生する可能性がある地震の被害想定について、新たに砺波平野断層帯など三つの断層を対象とした調査事業に千九百万円を盛り込んだ。（伊勢村優樹）
県の地震被害想定は、県内で最大の被害が予想される呉羽山断層帯だけだった。熊本での地震を受け、石井隆一知事は、他の地震の被害想定調査についても専門家の意見を聞いて必要性を検討する意向を示していた。
三つの断層は、小矢部、南砺、高岡各市などで予想最大震度が６強となる砺波平野断層帯と、高岡、小矢部、氷見各市で同７とされる邑知潟断層と森本・富樫断層。地震防災対策の充実を図る。
このほか、産業未来戦略の推進と地域経済の活性化を図るため、バイオ医薬品をつくるために必要な高度な分析機器を備えた「未来創薬開発支援分析センター」（仮称）の整備に九億四千二百万円を充てる。射水市の薬事研究所に建て増しする。高岡市の総合デザインセンターに県内外のデザイナーや企業が入居し、共同開発や連携交流を図るラボ新設にも一億五千五百万円を盛り込んだ。
観光振興では、「立山黒部」の世界ブランド化に向けた有識者検討会や長期戦略の策定に向けた調査分析に千三百万円を計上した。
補正予算案は、九日開会の県議会九月定例会に提案する。
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