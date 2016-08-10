砺波平野など断層調査　県補正予算案　地震防災　拡充図る

県の地震被害想定は、県内で最大の被害が予想される呉羽山断層帯だけだった。熊本での地震を受け、石井隆一知事は、他の地震の被害想定調査についても専門家の意見を聞いて必要性を検討する意向を示していた。

三つの断層は、小矢部、南砺、高岡各市などで予想最大震度が６強となる砺波平野断層帯と、高岡、小矢部、氷見各市で同７とされる邑知潟断層と森本・富樫断層。地震防災対策の充実を図る。

観光振興では、「立山黒部」の世界ブランド化に向けた有識者検討会や長期戦略の策定に向けた調査分析に千三百万円を計上した。