《茶況》　内田社長を再任　静岡茶市場

決算は純利益が７９万円で２年ぶりの黒字。同茶市場の茶代金の補償機関「茶取引安定協会」から経営協力費２４５０万円の拠出を得て利益を確保した。

【新任】取締役 山田和彦（ＪＡなんすん）望月辰彦（県）内野泰秀（静岡茶市場）▽監査役 高瀬英夫（県茶商工業協同組合）

【再任】取締役 渥美富夫（鈴和商店）成岡揚蔵（協和製茶）八木正隆（藤栄製茶）平岡陽一（平岡商店）井出秀男（ＪＡ富士市）大橋智（ＪＡしみず）牧野隆夫（ＪＡ静岡市）鈴木勝（ＪＡ遠州中央）川岸洋紀（元静岡茶市場）西郷理（静岡茶市場）▽会計参与 橋本勝男（税理士事務所）