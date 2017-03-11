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2017年(平成29年)4月1日(土)
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静岡
《茶況》 内田社長を再任 静岡茶市場
静岡市葵区の静岡茶市場は３１日、株主総会を開いた。２０１７年１月期決算を報告し、新役員を決めた。取締役会で内田行俊社長（６３）＝写真＝を再任した。取締役の任期は３１日から２年。内田社長は「茶の集荷、販売を強化し、消費者への情報発信にも努めたい」と述べた。
決算は純利益が７９万円で２年ぶりの黒字。同茶市場の茶代金の補償機関「茶取引安定協会」から経営協力費２４５０万円の拠出を得て利益を確保した。
（松本利幸）
ほかの役員の皆さん。
【新任】取締役 山田和彦（ＪＡなんすん）望月辰彦（県）内野泰秀（静岡茶市場）▽監査役 高瀬英夫（県茶商工業協同組合）
【再任】取締役 渥美富夫（鈴和商店）成岡揚蔵（協和製茶）八木正隆（藤栄製茶）平岡陽一（平岡商店）井出秀男（ＪＡ富士市）大橋智（ＪＡしみず）牧野隆夫（ＪＡ静岡市）鈴木勝（ＪＡ遠州中央）川岸洋紀（元静岡茶市場）西郷理（静岡茶市場）▽会計参与 橋本勝男（税理士事務所）
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