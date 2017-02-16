ヤングサッカーフェス　静岡市で１２日開催

【Ｕ−１６静岡選抜】清水エスパルスジュニアユース 石井飛雄馬、西島隆斗、鈴木瑞生、丸山優太朗、川本梨誉、青島太一、東海林泰地、五十嵐海斗、山崎稜介▽ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ 狩野奏人、天野新、山本伊織、広岡睦樹、加々美蓮▽清水エスパルスユース 佐野陸人▽ジュビロ磐田Ｕ１８ 原口晏侍▽ＪＦＡアカデミーＵ１８ 瀬畠義成▽ジュビロＳＳ掛川 長谷川夢作▽ジュビロ磐田Ｕ１５ 佐藤光亮▽清水エスパルスＳＳ藤枝 名波上総