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2017年(平成29年)3月2日(木)
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静岡
ヤングサッカーフェス 静岡市で１２日開催
◆県選抜３チーム出場
第三十二回県ヤングサッカーフェスティバル（県サッカー協会、テレビ静岡主催、中日新聞東海本社後援）が十二日、静岡市駿河区の草薙陸上競技場で開かれる。午前十時二十分から、Ｕ−１６静岡選抜対Ｕ−１６東京選抜、県女子高校選抜対東京都女子高校選抜、県ユース選抜対日本高校選抜の三試合を行う。
（白旗一貴）
選抜チームに選ばれた県勢は次の皆さん。
【Ｕ−１６静岡選抜】清水エスパルスジュニアユース 石井飛雄馬、西島隆斗、鈴木瑞生、丸山優太朗、川本梨誉、青島太一、東海林泰地、五十嵐海斗、山崎稜介▽ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５ 狩野奏人、天野新、山本伊織、広岡睦樹、加々美蓮▽清水エスパルスユース 佐野陸人▽ジュビロ磐田Ｕ１８ 原口晏侍▽ＪＦＡアカデミーＵ１８ 瀬畠義成▽ジュビロＳＳ掛川 長谷川夢作▽ジュビロ磐田Ｕ１５ 佐藤光亮▽清水エスパルスＳＳ藤枝 名波上総
【県女子高校選抜】東海大静岡翔洋 深沢涼花、芹沢萌衣、市川優奈、望月麻央、前田朱音、藤田祐加、田中瑞希▽桐陽 遠藤綾、川口比菜乃、芹沢加芳、長島里帆▽藤枝順心 東原優帆、大村琴美、江刺亜摘、石塚密、森藤凛▽磐田東 服部芽恵、三輪玲奈▽常葉学園橘 木下菜摘、後藤真歩、竹沢美佑、長井紗菜、小池真理、笠間すみれ、岡田和姫、市川碧、山田ひかり、塚本夏希▽清水ＦＣ（清水桜が丘） 片平礼香
【県ユース選抜】ジュビロ磐田Ｕ１８ 牧野恋音、菅颯馬▽清水エスパルスユース 監物拓歩、伊藤駿光、伊藤研太、宮本優、滝裕太、平墳迅、吉田峻▽ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８ 山原怜音、菊地健太▽静岡学園高 渡井理己、高野由比人▽清水桜が丘高 白井海斗▽藤枝東高 山口晏侍▽浜松開誠館高 三浦倭
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