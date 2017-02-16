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ヤングサッカーフェス　静岡市で１２日開催

◆県選抜３チーム出場

　第三十二回県ヤングサッカーフェスティバル（県サッカー協会、テレビ静岡主催、中日新聞東海本社後援）が十二日、静岡市駿河区の草薙陸上競技場で開かれる。午前十時二十分から、Ｕ−１６静岡選抜対Ｕ−１６東京選抜、県女子高校選抜対東京都女子高校選抜、県ユース選抜対日本高校選抜の三試合を行う。

（白旗一貴）

　選抜チームに選ばれた県勢は次の皆さん。

　【Ｕ−１６静岡選抜】清水エスパルスジュニアユース　石井飛雄馬、西島隆斗、鈴木瑞生、丸山優太朗、川本梨誉、青島太一、東海林泰地、五十嵐海斗、山崎稜介▽ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１５　狩野奏人、天野新、山本伊織、広岡睦樹、加々美蓮▽清水エスパルスユース　佐野陸人▽ジュビロ磐田Ｕ１８　原口晏侍▽ＪＦＡアカデミーＵ１８　瀬畠義成▽ジュビロＳＳ掛川　長谷川夢作▽ジュビロ磐田Ｕ１５　佐藤光亮▽清水エスパルスＳＳ藤枝　名波上総

　【県女子高校選抜】東海大静岡翔洋　深沢涼花、芹沢萌衣、市川優奈、望月麻央、前田朱音、藤田祐加、田中瑞希▽桐陽　遠藤綾、川口比菜乃、芹沢加芳、長島里帆▽藤枝順心　東原優帆、大村琴美、江刺亜摘、石塚密、森藤凛▽磐田東　服部芽恵、三輪玲奈▽常葉学園橘　木下菜摘、後藤真歩、竹沢美佑、長井紗菜、小池真理、笠間すみれ、岡田和姫、市川碧、山田ひかり、塚本夏希▽清水ＦＣ（清水桜が丘）　片平礼香

　【県ユース選抜】ジュビロ磐田Ｕ１８　牧野恋音、菅颯馬▽清水エスパルスユース　監物拓歩、伊藤駿光、伊藤研太、宮本優、滝裕太、平墳迅、吉田峻▽ＪＦＡアカデミー福島Ｕ１８　山原怜音、菊地健太▽静岡学園高　渡井理己、高野由比人▽清水桜が丘高　白井海斗▽藤枝東高　山口晏侍▽浜松開誠館高　三浦倭

 

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