《茶況》　県勢、４部門に７１点入賞

【普通煎茶４キロ】一等（１）ネクト（静岡市）（２）ネクト・取締役（同）（３）佐藤園清流会（同）（４）相藤令治（川根本町）（５）有東木茶農協・理事宮原初芳（静岡市）（６）有東木茶農協（同）▽二等（７）土屋鉄郎（川根本町）（８）佐藤園（静岡市）（９）太田昌孝（浜松市）（１１）川崎好和（川根本町）（１２）太田勝則（浜松市）（１３）有東木茶農協・理事西島友一（静岡市）（１５）丸芝製茶協同組合（浜松市）（１６）川根茶ぬくり園（島田市）（１７）小林由朋（富士市）（１８）ティーサークル徳山（川根本町）▽三等（２０）相藤直紀（同）（２４）後藤義博（沼津市）（２５）栗崎貴史（浜松市）（２７）後藤裕揮（沼津市）（２８）グリーンティー大川茶農協（静岡市）（３０）グリーンティー大川茶農協・佐藤繁（同）（３２）望月哲郎（同）（３４）森内吉男（同）（３６）蔵田茶農協（藤枝市）

【深蒸し煎茶】一等（１）山東茶業組合（掛川市）（２）掛川中央茶業青年部（同）（３）掛川中央茶業研究部会（同）（４）掛川城南茶業組合・理事（同）（５）やまま満寿多園・会長（御前崎市）（６）東山茶業組合（掛川市）▽二等（７）勝間田丸三茶農協（牧之原市）（８）富士東製茶農協（掛川市）（９）掛川城南茶業組合（同）（１０）原田総合製茶（同）（１１）マルスギ杉浦製茶（牧之原市）（１２）やまま満寿多園（御前崎市）結いまーる（森町）（１４）にしたな（袋井市）（１５）中安英樹（磐田市）（１６）東山口総合製茶（掛川市）（１７）山崎製茶協同組合（袋井市）（１８）ＪＡハイナン青壮年部相良支部（牧之原市）▽三等（１９）太田宜孝（同）（２０）秋田製茶（袋井市）（２１）東萩間味香久園茶農協（牧之原市）（２２）神谷久史（袋井市）（２３）清風園（掛川市）（２４）イリヤマタ名波製茶（牧之原市）（２５）丸伊松井製茶（掛川市）（２６）ＪＡハイナン丸御中原製茶工場（牧之原市）（２７）東山茶業組合・製造部長（掛川市）（２８）上本所茶農協（菊川市）（２９）三浦克暢（島田市）（３０）牧之原丸牧茶農協（牧之原市）（３１）東山口総合製茶・青年部（掛川市）（３２）ＪＡハイナン青壮年部相良支部・代表（牧之原市）（３３）吹木茶農協（島田市）（３４）茶ぐりん深蒸し茶研究会（牧之原市）（３５）中山茶業組合（掛川市）（３６）小沢原茶農協（菊川市）