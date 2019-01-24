大津の前田さん最高賞　長浜で奥びわ湖書き初め展

一般１部 藤居孝弘（大津市）小倉緑（草津市）西本聖子（大津市）押谷呉璧（長浜市）▽同２部 前川敦子（彦根市）社納千聖（湖南市）今井光華、大隅富香（守山市）山田汀香、新庄明翠（東近江市）宮島恵子（湖南市）▽高校生 坂田すず（堅田高）長尾莉乃香（東大津高）上田花（膳所高）片山瑠南（伊吹高）▽小中学生 二宮柚（筆花会）佐野絢香（古保利小）中村優希（浅井小）大杉愛華（創虎会橘塾）宮前陽菜（杉野小）横川絢菜（古保利小）木下元希（杉野中）片山沙耶、高橋伸太郎（汀心書法会）