2019年2月17日(日)
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滋賀
大津の前田さん最高賞 長浜で奥びわ湖書き初め展
奥びわ湖書き初め展覧会（中日新聞社後援）が十六日、長浜市の西浅井運動広場体育館で始まった。市内外から寄せられた六百七十九点の力作が並ぶ。二十四日まで。入場無料。
恒例の作品展示で、今回から部門割りを「一般一部」「同二部」「高校生」「小中学生」に刷新。部門ごとに特選と佳作を選んだ。
一般二部特選の中日新聞社賞は、大津市の浦島容子さんが受賞。過去三回特選の経験がある出展者の中から最高賞を選ぶ「無鑑査奨励賞」は、同市の前田秀子さんが選ばれた。
旧伊香郡の書道関係者らでつくる「書を活（い）かした地域づくり実行委員会」の主催。（問）事務局＝０７４９（８９）１１２５
（渡辺大地）
◇他の特選の皆さん＝県関係分
一般１部 藤居孝弘（大津市）小倉緑（草津市）西本聖子（大津市）押谷呉璧（長浜市）▽同２部 前川敦子（彦根市）社納千聖（湖南市）今井光華、大隅富香（守山市）山田汀香、新庄明翠（東近江市）宮島恵子（湖南市）▽高校生 坂田すず（堅田高）長尾莉乃香（東大津高）上田花（膳所高）片山瑠南（伊吹高）▽小中学生 二宮柚（筆花会）佐野絢香（古保利小）中村優希（浅井小）大杉愛華（創虎会橘塾）宮前陽菜（杉野小）横川絢菜（古保利小）木下元希（杉野中）片山沙耶、高橋伸太郎（汀心書法会）
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