３月は１・４２倍、９２年以来の高水準　県内有効求人倍率

滋賀

滋賀労働局が発表した三月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月比〇・〇五ポイント上がり一・四二倍だった。バブル経済崩壊直後の一九九二年一月以来の一・四倍台で、労働局は「県内の雇用情勢は引き続き改善が進んでいる」としている。

自動車部品を作るための輸送用機器など製造業の求人が好調で、有効求人数は前月比２・８％（七百七十二人）増の二万八千三百八十九人。一方で有効求職者数は１・５％（三百四人）減の一万九千九百二十四人だった。正社員の有効求人倍率（原数値）は前年同月を〇・〇九ポイント上回る〇・七九倍。

新規求人（原数値）を主要十一業種でみると、建設業や製造業など七業種で前年同月比プラスだった。

石坂弘秋局長は「ハローワークでも人手不足や人材確保が厳しいとの声が聞かれる」と話した。