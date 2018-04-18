トップ > 滋賀 > 5月3日の記事一覧 > 記事

ここから本文

滋賀

３月は１・４２倍、９２年以来の高水準　県内有効求人倍率

　滋賀労働局が発表した三月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月比〇・〇五ポイント上がり一・四二倍だった。バブル経済崩壊直後の一九九二年一月以来の一・四倍台で、労働局は「県内の雇用情勢は引き続き改善が進んでいる」としている。

　自動車部品を作るための輸送用機器など製造業の求人が好調で、有効求人数は前月比２・８％（七百七十二人）増の二万八千三百八十九人。一方で有効求職者数は１・５％（三百四人）減の一万九千九百二十四人だった。正社員の有効求人倍率（原数値）は前年同月を〇・〇九ポイント上回る〇・七九倍。

　新規求人（原数値）を主要十一業種でみると、建設業や製造業など七業種で前年同月比プラスだった。

　石坂弘秋局長は「ハローワークでも人手不足や人材確保が厳しいとの声が聞かれる」と話した。

　同時に発表した二〇一七年度平均の有効求人倍率は、前年度から〇・一三ポイント上昇の一・三三倍。八年連続で上昇した。

　（堀尾法道）

 

この記事を印刷する

中日新聞・北陸中日新聞・日刊県民福井 読者の方は中日新聞プラスで豊富な記事を読めます。

新聞購読のご案内

PR情報

滋賀のよく読まれた記事

最新記事

記事一覧

Menu ｜ メニュー

閉じる
地域のニュース
愛知
岐阜
三重
静岡
長野
福井
滋賀
石川
富山

Search ｜ 検索

閉じる