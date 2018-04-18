2018年(平成30年)5月3日(木)
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滋賀
３月は１・４２倍、９２年以来の高水準 県内有効求人倍率
滋賀労働局が発表した三月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月比〇・〇五ポイント上がり一・四二倍だった。バブル経済崩壊直後の一九九二年一月以来の一・四倍台で、労働局は「県内の雇用情勢は引き続き改善が進んでいる」としている。
自動車部品を作るための輸送用機器など製造業の求人が好調で、有効求人数は前月比２・８％（七百七十二人）増の二万八千三百八十九人。一方で有効求職者数は１・５％（三百四人）減の一万九千九百二十四人だった。正社員の有効求人倍率（原数値）は前年同月を〇・〇九ポイント上回る〇・七九倍。
新規求人（原数値）を主要十一業種でみると、建設業や製造業など七業種で前年同月比プラスだった。
石坂弘秋局長は「ハローワークでも人手不足や人材確保が厳しいとの声が聞かれる」と話した。
同時に発表した二〇一七年度平均の有効求人倍率は、前年度から〇・一三ポイント上昇の一・三三倍。八年連続で上昇した。
（堀尾法道）
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