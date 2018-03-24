タカタの県内雇用、継続　ＪＳＳＪ社長ら県庁訪問

欠陥エアバッグ問題を機に経営破綻した自動車部品大手「タカタ」から事業譲渡を受ける「Ｊｏｙｓｏｎ Ｓａｆｅｔｙ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｊａｐａｎ」（東京都品川区、ＪＳＳＪ）の清水博社長らが十三日、県庁の三日月大造知事を訪ね、県内の製造拠点での事業継続について報告した。

清水社長は「社員の雇用はこれまでと同じ条件で続けられる。工場や部品の供給が止まることもなく事業譲渡が完了した」と説明。三日月知事も「新たなステップと思ってほしい」と応じた。

タカタは昨年六月、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、今月十一日に事業譲渡の手続きを完了した。