2018年(平成30年)4月14日(土)
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滋賀
タカタの県内雇用、継続 ＪＳＳＪ社長ら県庁訪問
欠陥エアバッグ問題を機に経営破綻した自動車部品大手「タカタ」から事業譲渡を受ける「Ｊｏｙｓｏｎ Ｓａｆｅｔｙ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｊａｐａｎ」（東京都品川区、ＪＳＳＪ）の清水博社長らが十三日、県庁の三日月大造知事を訪ね、県内の製造拠点での事業継続について報告した。
清水社長は「社員の雇用はこれまでと同じ条件で続けられる。工場や部品の供給が止まることもなく事業譲渡が完了した」と説明。三日月知事も「新たなステップと思ってほしい」と応じた。
タカタは昨年六月、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、今月十一日に事業譲渡の手続きを完了した。
今後は、中国系の自動車部品大手「Ｊｏｙｓｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ」など三社の統合会社の日本法人であるＪＳＳＪが、タカタの事業を引き継ぐ。
県内にあるタカタの一次下請け三十社、二次下請け二十五社とは、事業譲渡後も取引を継続する予定。彦根市、長浜市、愛荘町の製造拠点などで働く従業員千人についても、ほぼ全員をＪＳＳＪなどに移籍させて雇用を継続する。
（高田みのり）
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