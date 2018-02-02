スポーツ功績たたえる　県顕彰と県民賞の表彰式

滋賀

県のスポーツ振興や競技力向上に貢献した人や、大会で優秀な成績を残した人への表彰式が十六日、県庁であった。

地域や職場でスポーツの普及、発展に貢献した人をたたえる「県スポーツ顕彰」では十人と四団体を表彰。世界や全国大会で顕著な成績を残した人に贈られる「県民スポーツ賞」には四十八人と五団体が選ばれた。

式では、受賞者を代表して県スポーツ顕彰を受けた中村裕次さん（７８）＝彦根市＝が、「県民へのスポーツの普及へ向け、たゆまぬ努力をしていく」などと謝辞を述べた。 （鈴木啓紀）

◇受賞者の皆さん

【県スポーツ顕彰・生涯スポーツ功労者】 浮田豊史、大石康雄、尾本美和子、川嶋隆志、小林芳夫、小山茂隆、中村裕次、前田康一、山元尚美

【同・生涯スポーツ優良団体】 愛知川剣心会、健康倶楽部ごかしょう、さざなみスポーツクラブ、総合型クラブ特定非営利法人りっとう

【同・優秀指導者】 田尻隆伸

【県民スポーツ賞・一般の部個人】 山田恵梨華、藤田歩、高野晃帆、藤井香菜、福井康、青松載剛、小梶孝行、新岡浩陽、芦田史朗、福井香澄、寺村真美子、宇田秀生、福井昂孔、藤井由美子、近藤寛子、宮路満英、常石勝義、福家育美、江上陽子、清水千浪、北田千尋、田中浩二、田中ゆかり、門根維吹、志田駿太郎、棚田大志、王子田萌、壹岐いちこ、近藤礼、田畑貴大、嶋村愛香、宮大樹、田中絵里奈

【同・一般の部団体】 東レ滋賀ボート部、立命館大カヌー部、同大ボート部、同大バトントワリング部、伊吹マスターズ

【同・高校の部】 上岩楓、島田隼輔、今西陸人、遠藤環太、須田英実子、近藤菜月、中川凱公、山口創平、今井悠翔、山本剛士、中村仁太