五色百人一首、白熱戦い　大津で小中生ら向け県大会

二十首ごとに五色で色分けされた子ども用のかるた「五色百人一首」を使った県大会が二十八日、大津市神宮町の近江勧学館であった。六〜十四歳の参加者百六十八人が白熱した戦いを繰り広げた。

優勝の皆さん ◇青 ▽小３以下 住友晶（近江八幡市八幡小３）▽小４以上 小林野乃花（東近江市八日市南小６）◇黄 渡優斗（近江八幡市八幡東中１）◇桃 八和田莉緒（大津市瀬田北小５）◇緑 速水優惺（近江八幡市金田小３）◇橙 大沢瑞葵（彦根市城北小６）