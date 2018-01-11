2018年(平成30年)1月29日(月)
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滋賀
五色百人一首、白熱戦い 大津で小中生ら向け県大会
二十首ごとに五色で色分けされた子ども用のかるた「五色百人一首」を使った県大会が二十八日、大津市神宮町の近江勧学館であった。六〜十四歳の参加者百六十八人が白熱した戦いを繰り広げた。
ＴＯＳＳ五色百人一首協会県支部が催した。子どもたちは真剣なまなざしでかるたを見つめ、札が読み上げられると瞬時にかるたを取っていった。
桃色のグループで優勝した瀬田北小五年の八和田莉緒さんは「相手は中学生で強そうだったけど、力を出し切り、勝つことができて良かった」と笑顔で話した。
勧学館は、競技かるた大会の名所。二〇一六年に公開された映画「ちはやふる」のロケ地でもある。
（市川勘太郎）
優勝の皆さん ◇青 ▽小３以下 住友晶（近江八幡市八幡小３）▽小４以上 小林野乃花（東近江市八日市南小６）◇黄 渡優斗（近江八幡市八幡東中１）◇桃 八和田莉緒（大津市瀬田北小５）◇緑 速水優惺（近江八幡市金田小３）◇橙 大沢瑞葵（彦根市城北小６）
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