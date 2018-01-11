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五色百人一首、白熱戦い　大津で小中生ら向け県大会

真剣な表情で試合をする参加者たち＝大津市神宮町の近江勧学館で
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　二十首ごとに五色で色分けされた子ども用のかるた「五色百人一首」を使った県大会が二十八日、大津市神宮町の近江勧学館であった。六〜十四歳の参加者百六十八人が白熱した戦いを繰り広げた。

　ＴＯＳＳ五色百人一首協会県支部が催した。子どもたちは真剣なまなざしでかるたを見つめ、札が読み上げられると瞬時にかるたを取っていった。

　桃色のグループで優勝した瀬田北小五年の八和田莉緒さんは「相手は中学生で強そうだったけど、力を出し切り、勝つことができて良かった」と笑顔で話した。

　勧学館は、競技かるた大会の名所。二〇一六年に公開された映画「ちはやふる」のロケ地でもある。

　（市川勘太郎）

　優勝の皆さん　◇青　▽小３以下　住友晶（近江八幡市八幡小３）▽小４以上　小林野乃花（東近江市八日市南小６）◇黄　渡優斗（近江八幡市八幡東中１）◇桃　八和田莉緒（大津市瀬田北小５）◇緑　速水優惺（近江八幡市金田小３）◇橙　大沢瑞葵（彦根市城北小６）

 

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