2017年(平成29年)3月3日(金)
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長野
広がる南信の民俗芸能支援 ９企業に新規登録証交付
南信州地域で民俗芸能を継承する保存団体を支援する企業を県が登録する「南信州民俗芸能パートナー企業制度」の第三次登録証交付式が二日、飯田市の県飯田合同庁舎で開かれた。
同制度は「民俗芸能は地域が未来にいかすべき貴重な資産」の認識から、県や南信州広域連合などが提案。パートナー企業には従業員の行事への参加奨励、休暇取得の促進、交流促進などの支援が期待される。二〇一六年五月から始まり、登録企業は新規九社を含め計十八社になった。
交付式に先立ち、各企業の代表と、広域連合長の牧野光朗飯田市長、立会人の山本智章下伊那地方事務所長が協定書に署名し、登録証がそれぞれの企業に手渡された。
山本所長、牧野連合長が感謝の言葉を述べると、企業を代表して飯田商工会議所の柴田忠昭会頭は「今後もたくさんの企業に呼び掛け、支援の輪を広げたい」とあいさつした。
（須田唯仁）
登録企業は次の通り。
▽新規 旭松食品、飯田ケーブルテレビ、キンポーメルテック、コバックス、喜久水酒造、小林製袋産業、天恵製菓、夏目光学、南信スバル▽一次、二次登録 飯田信用金庫、長野銀行、八十二銀行、興亜エレクトロニクス、信菱電機、多摩川精機、ＪＡみなみ信州、勝間田建設、飯田水晶山温泉ランド
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