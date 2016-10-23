2016年(平成28年)11月5日(土)
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長野
来年４月に大相撲松本場所 御嶽海ら郷土力士４人も
中信地域の農協や県相撲連盟などでつくる実行委員会は四日、「大相撲松本場所」を来年四月十四日、松本市美須々の市総合体育館で開催することを発表した。横綱、大関らの幕内、十両などの全力士百六十人が参加を予定。今月十三日に初日を迎える九州場所で、東小結に昇進した上松町出身の御嶽海（みたけうみ）（本名・大道久司、出羽海部屋）ら郷土力士四人も参加する。チケットは十二月一日から受け付ける。
実行委は県相撲連盟や木曽、松本ハイランド、松本市、塩尻市、洗馬、あづみ、大北の各農協、松本商工会議所などで構成し、日本相撲協会春巡業として開催する。
主なプログラムは幕内・横綱土俵入り、幕内と十両などの取組のほか、「ちびっこわんぱく相撲」や力士が禁じ手などを紹介する「初切（しょっきり）」、「相撲甚句」、握手会など。地元の実業団選手が御嶽海に挑む取組もある。
当日は午前八時から開場し、午後に幕内や十両の取組などを実施する。郷土力士は御嶽海のほか、高三郷（安曇野市出身）、本木山（松本市出身）、琴宇留賀（同）が登場する。
松本市内での記者会見には、実行委員長の伊藤茂・ＪＡ中信地区協議会長や元関脇北勝力の谷川親方らが出席し、谷川親方は「握手会などにも参加してもらい、力士の手の硬さや大きななどを実感してほしい」とＰＲした。
座席四千五百席を設ける。各農協などでのチケットの先行受け付けは十二月一〜十二日で、応募多数の場合は抽選。一般販売は来年二月一日から。チケット料金は「Ｓタマリ席」一万四千円（一人）、「Ｓペア升席」二万二千円（二人）、「Ｂイス席」三千円（一人）など。（問）実行委事務局（平日）＝０２６（２２４）６１１２
（佐藤裕介）
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