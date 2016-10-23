来年４月に大相撲松本場所　御嶽海ら郷土力士４人も

中信地域の農協や県相撲連盟などでつくる実行委員会は四日、「大相撲松本場所」を来年四月十四日、松本市美須々の市総合体育館で開催することを発表した。横綱、大関らの幕内、十両などの全力士百六十人が参加を予定。今月十三日に初日を迎える九州場所で、東小結に昇進した上松町出身の御嶽海（みたけうみ）（本名・大道久司、出羽海部屋）ら郷土力士四人も参加する。チケットは十二月一日から受け付ける。