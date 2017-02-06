児童から高校生、力作３０００点を展示　津で学生書道展

最優秀賞 三浦悠人（桑名市修徳小１）秋永渉翔（伊賀市神戸小２）尾●美羽（鈴鹿市明生小３）山田莉空（四日市市三重小３）谷柚希（津市戸木小４）北村怜奈（伊勢市浜郷小４）松崎衣真（四日市市羽津小５）中山釉（津市栗葉小５）伊藤颯志（桑名市益世小６）山本明日香（津市南立誠小６）川瀬愛加（いなべ市北勢中１）矢田明里（鈴鹿市千代崎中１）西野乃華（鈴鹿市創徳中２）伊藤初華（桑名市陽和中２）樋口藍泉（鈴鹿市天栄中３）森鮎美（四日市市羽津中３）川尻和奏（高田高１）松井智大（四日市西高１）乙守佑里子（伊勢高２）中西瑠奈（久居農林高２）今村美咲（神戸高３）浜口萌音（相可高３）▽中日新聞社賞 川村恭大（四日市市川島小６）橋村梨奈（朝日町朝日中２）山口勝大（津高２）

※●は山ヘンに立と可