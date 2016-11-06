プロとアマ、華やかな舞　鈴鹿で中部ダンスフェス

プロ・ボールルームＤＮ級 （２）村上知哉・村田佳澄▽アマ・ボールルームジュニア （１）相川優季・北川和歩（２）鵜川愛梨・葛西華子▽同Ｂ級 （１）田代浩・田代智子▽同Ｄ級Ｗ （１）西田孝・佐藤日奈子（３）大井エイジ・坂口敏子▽同Ｔ （２）大井エイジ・坂口敏子（３）西田孝・佐藤日奈子▽アマ・ラテンアメリカン・オープン４種目 （１）長屋勝也・長屋雅苗（２）梅本敬太・鳥井喜美子（３）田代浩・田代智子▽同Ｃ級Ｒ （３）岩出貞男・内立輪ひとみ▽同Ｄ級Ｒ （２）池田正敏・中西その子（３）滝沢秀行・位田由美子▽同ジュニア （１）相川優季・北川和歩（２）鵜川愛梨・葛西華子