2016年(平成28年)11月24日(木)
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三重
プロとアマ、華やかな舞 鈴鹿で中部ダンスフェス
中部ダンスフェスティバルｉｎ三重（中日新聞社後援）が二十三日、鈴鹿市御薗町の三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿で開かれた。
ＡからＤ、ノービス（初心者）の五段階ある各階級からのランクアップを目指す社交ダンスの競技会。愛知、岐阜、石川、富山、福井、静岡、三重の七県から、プロ六十五組百三十人、アマチュア二百五十組五百人が出場した。
女性は鮮やかなドレス姿で、サンバやチャチャチャなどに挑み、審査員が音楽に合っているか、姿が美しいかなどを採点した。
（河北直行）
◇成績上位は次の皆さん（関係分）
プロ・ボールルームＤＮ級 （２）村上知哉・村田佳澄▽アマ・ボールルームジュニア （１）相川優季・北川和歩（２）鵜川愛梨・葛西華子▽同Ｂ級 （１）田代浩・田代智子▽同Ｄ級Ｗ （１）西田孝・佐藤日奈子（３）大井エイジ・坂口敏子▽同Ｔ （２）大井エイジ・坂口敏子（３）西田孝・佐藤日奈子▽アマ・ラテンアメリカン・オープン４種目 （１）長屋勝也・長屋雅苗（２）梅本敬太・鳥井喜美子（３）田代浩・田代智子▽同Ｃ級Ｒ （３）岩出貞男・内立輪ひとみ▽同Ｄ級Ｒ （２）池田正敏・中西その子（３）滝沢秀行・位田由美子▽同ジュニア （１）相川優季・北川和歩（２）鵜川愛梨・葛西華子
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