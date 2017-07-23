女性３俳人の懐紙公開　加賀・芭蕉の館　千代女ら残した句

江戸時代中期の北陸を代表する女性俳人三人の作品が書かれた懐紙の展示が五日、加賀市山中温泉本町の芭蕉（ばしょう）の館で始まった。二十九日までの午前九時から午後五時。水曜休館。

作者は、加賀国松任（現在の白山市）出身の千代女（一七〇三〜七五年）、金沢出身の珈凉（かりょう）（一六九六〜一七七一年）、越前国三国（現福井県坂井市）の哥川（かせん）（生年不詳〜一七七六年）の三人。金沢市の俳文学愛好家小笠泰一さん（５８）が今春、神奈川県の古美術商から三人の句が書かれた懐紙をそれぞれ一点ずつ入手し、初めて一般公開した。