2017年(平成29年)8月6日(日)
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石川
女性３俳人の懐紙公開 加賀・芭蕉の館 千代女ら残した句
江戸時代中期の北陸を代表する女性俳人三人の作品が書かれた懐紙の展示が五日、加賀市山中温泉本町の芭蕉（ばしょう）の館で始まった。二十九日までの午前九時から午後五時。水曜休館。
作者は、加賀国松任（現在の白山市）出身の千代女（一七〇三〜七五年）、金沢出身の珈凉（かりょう）（一六九六〜一七七一年）、越前国三国（現福井県坂井市）の哥川（かせん）（生年不詳〜一七七六年）の三人。金沢市の俳文学愛好家小笠泰一さん（５８）が今春、神奈川県の古美術商から三人の句が書かれた懐紙をそれぞれ一点ずつ入手し、初めて一般公開した。
越前ゆかりの俳人梨一（一七一四〜八三年）が現在の小松市に立ち寄った際に残した俳句の懐紙や、江戸中期に編さんされた俳書「俳諧百一集」など計五十点の史料が並ぶ。
平井義一館長（７２）は「展示を通し、千代女と比べると知名度が低い珈凉や哥川についても広く知ってもらえれば」と話す。入館料は二百円、高校生以下と障害者は無料。 （谷大平）
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