七尾７月「モントレージャズ」　　出演者８組決まる

県内の小中高生十五人でつくる石川ジュニア・ジャズ・アカデミー・オーケストラも演奏する。

イベントは七月二十九日午後二時半開演。チケットはコンビニや専用ホームページ（ＨＰ）から申し込める。大人六千円（前売り五千円）、高校生以下二千円。ＨＰでは、和倉温泉や金沢、奥能登、富山各方面からの無料バスや鉄道も先着限定で受け付ける。（問）実行委事務局０７６７（５４）８８２０ （松村真一郎）