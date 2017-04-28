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七尾７月「モントレージャズ」　　出演者８組決まる

ＮＨＫ「紅白歌合戦」に出場した経験があるオルケスタ・デ・ラ・ルス＝実行委提供
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　石川県七尾市府中町の七尾マリンパークで七月にある「モントレー　ジャズ　フェスティバル　イン　能登」で、全国で活躍するアーティストや県内の小中高生グループなど八組の出演者が決まった。十八日から前売り券の販売が始まる。

　日本人サルサバンドとしてＮＨＫ「紅白歌合戦」にも出場経験があるオルケスタ・デ・ラ・ルスや、ピアニスト宮本貴奈さんとロックバンドＳＩＮＧ　ＬＩＫＥ　ＴＡＬＫＩＮＧのボーカル佐藤竹善さんの二人組などが出演する。

　県内の小中高生十五人でつくる石川ジュニア・ジャズ・アカデミー・オーケストラも演奏する。

　十六日には、関係者が七尾市中心部の御祓（みそぎ）川大通りにイベントのＰＲフラッグを設置した。

　イベントは七月二十九日午後二時半開演。チケットはコンビニや専用ホームページ（ＨＰ）から申し込める。大人六千円（前売り五千円）、高校生以下二千円。ＨＰでは、和倉温泉や金沢、奥能登、富山各方面からの無料バスや鉄道も先着限定で受け付ける。（問）実行委事務局０７６７（５４）８８２０　（松村真一郎）

 

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