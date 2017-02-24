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富山のＲＩＧＥＬ グランプリ　小松でインディーズバトル

熱のこもった演奏を披露した出場者＝石川県小松市こまつドームで
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　北陸三県で活動、またはゆかりのあるアマチュア歌手やバンドが実力を競う「インディーズバトル北陸２０１７」（石川テレビ放送、北陸中日新聞主催、エフエム石川共催）が十一日、石川県小松市こまつドームであり、グランプリに「ＲＩＧＥＬ（リゲル）」（富山県）が輝いた。

　応募のあった六十組から、二月の音源審査を通過した十組が出場。それぞれがオリジナル曲を二曲ずつ、思いを込めて演奏した。

　グランプリのＲＩＧＥＬは、六月三、四日に金沢市の石川県産業展示館で開かれる音楽フェス「百万石音楽祭２０１７」に出場する。

　グランプリを含む入賞した五組の演奏は、石川テレビ放送の特別番組で二十五日午後三時から放映される。　（太田博泰）

　◇ほかの入賞者の皆さん（かっこ内は県名）　準グランプリ　ｘ８４（福井）▽石川テレビ特別賞　Ｓｏｕｎｄ　ｉｎｔｏ　ｔｈｅ　Ｓｉｌｅｎｃｅ（石川）▽北陸中日新聞特別賞　Ｔｈｅ　３　ｍｉｎｕｔｅｓ（愛知）▽エフエム石川特別賞　西凜華（石川）

 

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