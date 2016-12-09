国立工芸館から４６点　金沢 一部移転へ初の名品展

二〇二〇年をめどに金沢市に一部移転する東京国立近代美術館工芸館の収蔵品を紹介する初の名品展が二十一日、同市出羽町の石川県立美術館で始まった。漆芸家松田権六（金沢市出身）、陶芸家石黒宗麿（富山県射水市出身）ら人間国宝や文化勲章受章者らの作品を展示する。来年二月十二日まで。

移転に向け地元を盛り上げようと県、市などでつくる実行委員会が今回から毎年開催。初回は「近代工芸案内」をテーマに、工芸館所蔵の三千六百五十点の中から四十六点の優品を選んだ。

漆工の大場松魚さん（金沢市出身）、陶磁の三代徳田八十吉さん（石川県小松市出身）、木工の氷見晃堂（金沢市出身）ら地元ゆかりの人間国宝のほか、陶磁の富本憲吉、浜田庄司、染織の志村ふくみさん、金工の畠山耕治さん（富山県高岡市出身）、ガラスの藤田喬平さんら日本を代表する工芸家の作品が並ぶ。

開会式で谷本正憲知事は「多くの人に見ていただき機運を盛り上げたい。移転作業がスムーズに進むよう名品展がきっかけになれば」とあいさつ。独立行政法人国立美術館理事長でもある馬渕明子東京国立近代美術館館長は「金沢は県立美術館のほか金沢２１世紀美術館などが集積する文化的立地にある。北陸から元気な工芸を世界へ発信するのに何ができるのか、まだ未知数だが一歩一歩進めたい」と述べた。