じわもん　給食のレシピできた！　白山・松南小６年生

児童が考案した「じわもん料理」（手前）の試食会で列をつくる保護者ら＝白山市松南小で

白山市松南小学校六年生五十五人が地元産食材を使った給食用の「じわもん（地元食材を指す方言）料理」の十二品目のレシピを作り、同校で六日にあった松南食育フェアで発表した。

児童は十月から、四、五人の班に分かれ、一班一品ずつ、五年生が田植え、稲刈りした米、野菜、牛乳、卵、堅豆腐をふんだんに使った料理のレシピ作成に取り組んできた。

フェアで児童は班ごとに自分たちが考案したじわもん料理の材料や作り方を説明した。同校給食調理員の協力で十二品目は各百人分ずつ調理され、フェアを参観した保護者らが少量ずつ食べた。「なかなかおいしい」「家でも作ってみようかな」と好評だった。今後、給食に出すことも検討するという。