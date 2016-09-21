塩安さん（咋羽）羽咋市長賞　千里浜　ジェットスキー写真コン

◇入賞者の皆さん【特選】▽市議会議長賞 竹崎哲夫（金沢市）「引き離す」▽市商工会長賞 高橋裕之（金沢市）「スタートダッシュ」▽市観光協会長賞 大竹春生（金沢市）「珍入者」▽千里浜浜茶屋組合長賞 宮本建一（羽咋市）「海上安全祈願神事」▽北陸中日新聞賞 堀川あけみ（福井市）「激走のフィニッシュ」【入選】東幸人、重留隆良、山本隆、南良治、庄田憲二、荒川弘、中谷渉、出口博（金沢市）松林良和、前田利一郎、千代邦彦（白山市）長野一郎、宮山良徳（小松市）小川正志、松生英之（羽咋市）高松昇（能美市）大橋巌（七尾市）森田菊夫、中村祐次郎、小林壮太郎（中能登町）前田繁雄、前田由加里、堀川恭司（福井市）渡辺修一（福井県鯖江市）