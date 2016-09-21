2016年(平成28年)10月5日(水)
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石川
塩安さん（咋羽）羽咋市長賞 千里浜 ジェットスキー写真コン
羽咋市の「２０１６ジェットスキーｉｎ千里浜」写真コンテスト（北陸中日新聞、市観光協会主催）の審査会が四日、同市役所であり、最高賞の羽咋市長賞に同市石野町の塩安孝司さんの「競り合い」が選ばれた。
県内と福井県の三十一人から百七点の応募があり、北陸中日写真協会本部委員の渋谷利雄さん（羽咋市）や山本泰夫・市観光協会、市商工会の代表者らが審査した。渋谷さんは塩安さんの作品を「力強さがあり、高速シャッターでとらえた波しぶきが画面全体に迫力を出している」と評価した。
ジェットスキーｉｎ千里浜は七月に千里浜海岸で開かれた。特選の作品六点は十一月の市文化祭で展示される。入賞者には後日、市観光協会から通知が届く。 （小塚泉）
◇入賞者の皆さん【特選】▽市議会議長賞 竹崎哲夫（金沢市）「引き離す」▽市商工会長賞 高橋裕之（金沢市）「スタートダッシュ」▽市観光協会長賞 大竹春生（金沢市）「珍入者」▽千里浜浜茶屋組合長賞 宮本建一（羽咋市）「海上安全祈願神事」▽北陸中日新聞賞 堀川あけみ（福井市）「激走のフィニッシュ」【入選】東幸人、重留隆良、山本隆、南良治、庄田憲二、荒川弘、中谷渉、出口博（金沢市）松林良和、前田利一郎、千代邦彦（白山市）長野一郎、宮山良徳（小松市）小川正志、松生英之（羽咋市）高松昇（能美市）大橋巌（七尾市）森田菊夫、中村祐次郎、小林壮太郎（中能登町）前田繁雄、前田由加里、堀川恭司（福井市）渡辺修一（福井県鯖江市）
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