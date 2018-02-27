2018年(平成30年)2月27日(火)
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岐阜
織部大賞に高橋さん 土岐「現代茶陶展」審査
国内外を問わず幅広い地域・産地の陶芸家から茶器作品を公募する「現代茶陶展」（土岐市など主催、中日新聞社共催）の今年の審査会が、同市土岐津町のセラトピア土岐であり、最高賞のＴＯＫＩ織部大賞に高橋奈己さん（４４）＝東京都練馬区＝の「白磁水指」が選ばれた。
陶磁器生産で日本一を誇る市が「織部の日」（二月二十八日）を制定した記念で一九九五年に始め、国重要無形文化財保持者（人間国宝）の鈴木蔵さん（８３）が審査員に名を連ねている。
十一回目の今回は、三十七都道府県の二百四十七人から茶わんや花入れなど三百二十六点の応募があり、高橋さんを含め九人が入賞、六十人が入選に選ばれた。
織部大賞の高橋さんの作品は、表面を鋭く削り取ったようなデザインが特徴で、持ち手の部分から本体の上部にかけて光沢があり、白磁の落ち着いた色合いとの調和が目を引く。
審査委員長の榎本徹・県現代陶芸美術館顧問は「昨年よりかなりレベルアップしており、出品者の頑張りを評価したい。大賞の作品は力強く、迫力があった」と講評した。審査員は他に赤沼多佳・三井記念美術館参事、伊藤嘉章・九州国立博物館副館長が務めた。
入賞、入選作品は四月二十八日から五月六日まで、セラトピア土岐小ホールで展示され、観覧無料。（問）市文化振興事業団＝０５７２（５５）５７１１
（斎藤航輝）
◇他の入賞の皆さん 優秀賞 河端彩谷（瑞浪市）清水剛（兵庫県）百田暁生（佐賀県）▽奨励賞 渡辺国夫（山梨県）浜田敦士（土岐市）宮本雅夫（石川県）安藤千都勢（土岐市）鄭●満（福岡県）
※●は王へんに其
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