織部大賞に高橋さん　土岐「現代茶陶展」審査　

陶磁器生産で日本一を誇る市が「織部の日」（二月二十八日）を制定した記念で一九九五年に始め、国重要無形文化財保持者（人間国宝）の鈴木蔵さん（８３）が審査員に名を連ねている。

十一回目の今回は、三十七都道府県の二百四十七人から茶わんや花入れなど三百二十六点の応募があり、高橋さんを含め九人が入賞、六十人が入選に選ばれた。