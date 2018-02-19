力作の衣装、舞台彩る　大垣ファッションフェス

魚のひれや動物の毛皮など、テーマに沿った衣装を身に着けて舞台を歩くモデルたち＝大垣市スイトピアセンターで

フェスティバルではデザイン画審査を通過して制作した衣装六十二点が、ショー形式で審査された。きらびやかな人魚や動物の毛皮、力強く羽ばたく鳥をイメージした衣装やドレスを着たモデルが舞台を彩った。

◇入賞者の皆さん 最優秀賞 青木美喜加（コロムビア・ファッション・カレッジ）▽優秀賞 若槻美保（一般、大垣市）▽ＭＣＷ賞 野々村美希（京都造形芸術大）▽コントリュビューションアワード 炭竈友美（一般、羽島市）▽県知事賞 柏瀬きらら（ヴィジョンネクスト情報デザイン専門学校）▽県教育長賞 田中美沙（揖斐高校）▽大垣市長賞 清水悠季子（一般、滋賀県長浜市）▽市教育長賞 水野優美（一般、東京都練馬区）▽市商工会議所会頭賞 小川利佳（一般、岐阜市）▽県繊維協会賞 川畑伶奈（ヴィジョンネクスト情報デザイン専門学校）▽岐阜婦人子供服工業組合賞 栗山小百合（同）▽県地域女性団体協議会賞 牧下朝香（岐阜市立女子短大）▽大垣夢ある女性の会賞 井上理恵（大垣桜高校）▽奨励賞 下村和香奈（清凌高校）住友絢（済美高校）