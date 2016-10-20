男子は中京、女子は土岐商がＶ　全国高校駅伝県予選

全国高校駅伝競走大会の県予選会（県高校体育連盟など主催）が六日、岐阜市の県庁を発着点に行われ、男子（七区、四二・一九五キロ）は中京が九連覇、女子（五区、二一・〇九七五キロ）は土岐商が四連覇を果たした。

女子の土岐商は全区間で区間賞を獲得し、他校を圧倒。二区では加藤優果選手（二年）が区間新記録を出した。

◇区間賞 ▽１区 安田響（益田清風）▽２区 岡田和大（中京）▽３区 殿地琢朗（益田清風）▽４区 蓑島晃佑（中京）▽５区 芥川比呂（同）▽６区 関谷将太郎（同）▽７区 市川佳孝（同）