2016年(平成28年)11月7日(月)
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岐阜
男子は中京、女子は土岐商がＶ 全国高校駅伝県予選
全国高校駅伝競走大会の県予選会（県高校体育連盟など主催）が六日、岐阜市の県庁を発着点に行われ、男子（七区、四二・一九五キロ）は中京が九連覇、女子（五区、二一・〇九七五キロ）は土岐商が四連覇を果たした。
男子の中京は、四区まで益田清風と首位争いを繰り広げたが、五区の芥川比呂選手（三年）が突き放した。
女子の土岐商は全区間で区間賞を獲得し、他校を圧倒。二区では加藤優果選手（二年）が区間新記録を出した。
中京と土岐商は、十二月二十五日に京都市で行われる全国大会への出場権を得た。男女六位以内の入賞校は、十一月二十七日に岐阜県で開かれる東海大会に出場する。
（鈴木凜平）
◇入賞校と区間賞は次のとおり
【男子】（１）中京（２時間１０分４２秒）（２）益田清風（２・１２・１７）（３）美濃加茂（２・１４・０７）（４）土岐商（２・１５・２７）（５）大垣日大（２・１８・１７）（６）飛騨高山（２・１８・２４）
◇区間賞 ▽１区 安田響（益田清風）▽２区 岡田和大（中京）▽３区 殿地琢朗（益田清風）▽４区 蓑島晃佑（中京）▽５区 芥川比呂（同）▽６区 関谷将太郎（同）▽７区 市川佳孝（同）
【女子】（１）土岐商（１時間１１分００秒）（２）美濃加茂（１・１８・１７）（３）大垣日大（１・１８・３１）（４）飛騨高山（１・１８・３３）（５）県岐阜商（１・１８・４２）（６）済美（１・２０・３８）
◇区間賞 ▽１区 中舎朱音（土岐商）▽２区 加藤優果（同）▽３区 森遥月（同）▽４区 井沢里香（同）▽５区 林里紗（同）
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