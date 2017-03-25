海部地域産の花や苗を格安に　弥富で展示即売会

◇特選に選ばれた皆さん 県知事賞 鈴木直道（愛西市）木村治彦（あま市）戸谷祐介（蟹江町）▽県農業会議会長賞 宇佐美竜雄（愛西市）▽県花き温室園芸組合連合会長賞 金井剛（蟹江町）小坂井巧（弥富市）▽県経済農業協同組合連合会長賞 佐藤正（愛西市）中野秀昭（同）▽海部地区農業委員会協議会長賞 鈴木勝彦（同）▽弥富市長賞 篠田浩明、渡辺重明、三輪義和（弥富市）▽中日新聞社賞 大西貴也、笹辺勝津夫（蟹江町）中野真宏（津島市）▽あいち海部農業協同組合長賞 山口義博（飛島村）▽海部東農業協同組合長賞 牛田幹夫（あま市）▽木曽川用水営農対策推進協議会長賞 加藤与志和（蟹江町）▽海部苗木花卉生産組合連合会長賞 犬飼賢司（弥富市）平野修司（飛島村）