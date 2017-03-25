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海部地域産の花や苗を格安に　弥富で展示即売会

色とりどりの花が並ぶ即売会で、品定めする来場者＝弥富市の海南こどもの国で
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　海部地域で生産された花や苗の展示即売会（中日新聞社など後援）が弥富市鳥ケ地町の海南こどもの国で開かれ、バラやカーネーションなど百種類以上が並んでいる。九日午後四時までで、入場無料。

　地場産の花をＰＲしようと、海部苗木花卉（かき）生産組合連合会と県が毎年主催。店頭価格の半額程度と格安の商品が並び、来場者が興味深そうに見たり、手に取って品定めをしたりしていた。

　品評会もあり、百一点の出品から二十点が特選に選ばれた。

　（清水裕介）

　◇特選に選ばれた皆さん　県知事賞　鈴木直道（愛西市）木村治彦（あま市）戸谷祐介（蟹江町）▽県農業会議会長賞　宇佐美竜雄（愛西市）▽県花き温室園芸組合連合会長賞　金井剛（蟹江町）小坂井巧（弥富市）▽県経済農業協同組合連合会長賞　佐藤正（愛西市）中野秀昭（同）▽海部地区農業委員会協議会長賞　鈴木勝彦（同）▽弥富市長賞　篠田浩明、渡辺重明、三輪義和（弥富市）▽中日新聞社賞　大西貴也、笹辺勝津夫（蟹江町）中野真宏（津島市）▽あいち海部農業協同組合長賞　山口義博（飛島村）▽海部東農業協同組合長賞　牛田幹夫（あま市）▽木曽川用水営農対策推進協議会長賞　加藤与志和（蟹江町）▽海部苗木花卉生産組合連合会長賞　犬飼賢司（弥富市）平野修司（飛島村）

 

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